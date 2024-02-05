صحيفة صينية تحذر من خطوة ستؤدي إلى "كارثة" في النظام المالي العالمي

حذرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية من أن مصادرة الغرب للأصول الروسية سيؤدي إلى تعقيد الأزمة الأوكرانية، وسيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام المالي العالمي.

وجاء تقرير الصحيفة الصينية بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الغرب يضع خطط لإصدار "التزامات ديون" للمساعدة في تمويل أوكرانيا وذلك من خلال استخدام أصول روسية لسداد الديون.

ويرى بعض السياسيين في الغرب، أن "مصادرة الأصول الروسية يمكن استخدامها لإظهار الدعم لأوكرانيا وكذلك كسلاح ضد روسيا".

من جهتها تحذر الصحيفة الصينية من تداعيات كارثية للخطوة وتقول في مقالها: "أولئك الذين لديهم معرفة بالنظام المالي العالمي يدركون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى نتائج كارثية، إذ لن تعقد المشاكل بين روسيا وأوكرانيا فحسب بل ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام المالي الدولي".

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ويشير مؤلفوا المقال إلى أن "مصادرة مبلغ كبير من دولة ذات سيادة أمر غير مسبوق، ويمكن أن يكون له عواقب قانونية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بها لكل من روسيا والغرب".

وأضاف المؤلفون: "بصرف النظر عن الطريقة التي ستبرر بها الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية السيادية المهم كيف سينظر المستثمرون والدول التي تشتري ديون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المسألة".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم في أكتوبر الماضي إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمكن أن يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل. ودعوا بروكسل "للنظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المنفصل" والبحث عن طرق أخرى لتمويل أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدوا أصول للبنك المركزي الروسي بنحو 300 مليار يورو، وذلك في إطار العقوبات التي فرضت على موسكو.

المصدر: نوفوستي