قال الخبير الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" إن النزاع الأوكراني مفيد للغاية لواشنطن، حيث تضطر ألمانيا الآن إلى شراء الموارد منها بأسعار مضخّمة.

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وحث على أن "الولايات المتحدة لم تشتر قط الغاز والنفط الروسي بكميات كبيرة. إنهم لا يحتاجون إليه".

وأوضح وولف أنه يوجد في الوقت الحالي مركزان للقوة في العالم يتمثلان في مجموعة البريكس والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا، "فأوروبا التي كانت ألمانيا محركها الرئيسي، والتي تجسد اقتصاد المنطقة، لم يعد من الممكن اعتبارها قوة. فالصناعة الألمانية كانت تعتمد على موارد الطاقة الروسية. وعلى هذا فإن أوروبا تواجه سؤالا بالغ الأهمية: ما هو الدور الذي قد تلعبه الآن في الاقتصاد العالمي الجديد؟"

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما انعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارات، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب طويلة المدى، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي