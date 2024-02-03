مصرف Societe Generale الفرنسي يسرّح 900 موظف

أفادت صحيفة Echos بأن مجموعة Societe Generale المصرفية الفرنسية تستعد لتسريح 900 موظف في إطار خطة الرئيس التنفيذي للمجموعة سلافومير كروب لترشيد الإنفاق.

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وقالت الصحيفة: "تستعد مجموعة Societe Generale لإعادة هيكلة جديدة أكبر مما كان متوقعا. وبحسب البيانات المتوفرة لدينا تستعد المجموعة المصرفية لإلغاء نحو 900 وظيفة في فروعها بفرنسا".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن المجموعة عن اتخاذ إجراءات جديدة الاثنين القادم ستشمل الموظفين في المكتب الرئيسي للمؤسسة في مركز ديفانس والخبراء في تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الصحيفة أن عدد الموظفين في المجموعة يبلغ حاليا 115 ألف شخص في العالم بينهم 56 ألفا في فرنسا.

المصدر: نوفوستي