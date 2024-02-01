الولايات المتحدة وحلفاؤها ينشرون توصيات لمحاربة التحايل على سقف أسعار النفط الروسي

نشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها توصيات لمحاربة التحايل على سقف الأسعار المفروض من قبلهم على النفط الروسي.

وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية وهي إدارة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدعون "لإبداء الحذر في ما يخص الحالات غير المقصودة للتحايل على سقف الأسعار أو التفسير الخاطئ له".

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وأشار البيان إلى أن "النشاط المخالف للقانون قد يكون في مختلف الشركات والقطاعات المشاركة في تجارة النفط والمشتقات النفطية الروسية".

وحسب البيان، فإن حالات التحايل على سقف الأسعار "قد يرافقها تزوير الوثائق وعدم الشفافية في ما يتعلق بقيمة النقل ومشاركة وسطاء من دول ثالثة وتغيير الأعلام على ناقلات النفط واستخدام "أسطول الظل" وكذلك انتهاكات في أثناء النقل".

وحثت الإدارة الأمريكية جميع الدول والشركات على الالتزام بسقف الأسعار والكشف عن الانتهاكات المحتملة وإبلاغ الجانب الأمريكي بها.

يذكر أن دول مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت في ديسمبر عام 2022 سقفا على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند مستوى 60 دولارا للبرميل. وفي فبراير 2023 تم فرض سقف الأسعار على مشتقات النفط الروسية عند مستويات ما بين 45 و100 دولار.

واتخذ هذا الإجراء في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي فبراير 2023 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريدات النفط الروسي ومشتقاته إلى الدول والجهات التي تطبق سقف الأسعار.

المصدر: تاس