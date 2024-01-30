المفوضية الأوروبية لا تملك حتى الآن آلية لتحويل دخل الأصول الروسية إلى كييف

قال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند إن الإطار الزمني لإنشاء آلية تحويل دخل الأصول الروسية إلى كييف غير محدد.

وتابع فيغاند، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن المفوضية الأوروبية ترحب بموافقة دول الاتحاد الأوروبي على اقتراح يقضي بتحويل الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة إلى حساب منفصل لتحويل هذه الأموال لاحقا إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم حتى الآن وضع آلية لتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا، ولم يتم تحديد إطار زمني لوضعها.

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وقال فيغاند: "نرحب بتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الاقتراح، ونحن الآن في انتظار الموافقة الرسمية من خلال إجراء مكتوب من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. والغرض من هذا الاقتراح هو تحويل عائدات إعادة استثمار الأصول الروسية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في أوكرانيا. وتعمل المفوضية الأوروبية على إعداد الخطوات التالية. ولا يوجد توقيت محدد بعد".

المصدر: تاس