"فايننشال تايمز": سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تسجيل منفصل لأرباح الأصول الروسية

سيتم بشكل منفصل تسجيل الأرباح الناجمة عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة على منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا، حيث تم تجميد معظم هذه الأموال (191 مليار يورو).

أفادت بذلك صحيفة فايننشال تايمز، وذكرت أن ذلك تم وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية، التي تم الاتفاق عليها مسبقا من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي.

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وبموجب الوثيقة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقرر بالإجماع إنشاء "مساهمة مالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي ينبغي أن تتكون من هذا الربح الصافي وتخصص لدعم أوكرانيا. وجمع هذه الأموال، يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات وكذلك مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

وستحدد الدول الأعضاء أيضا المبلغ الذي ستتمكن الودائع المركزية للأوراق المالية من الاحتفاظ به، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لتغطية التكاليف القانونية والإدارية. ولم يتم بعد تحديد توقيت اتخاذ هذه التدابير. ولا يتضمن التوجيه، الذي من المتوقع أن يصبح رسميا في الأسابيع المقبلة، مصادرة الأصول المالية الروسية نفسها.

وكما ذكر سابقا، تخطط المفوضية الأوروبية لتلقي نحو 15 مليار يورو بحلول عام 2027 على شكل أرباح من إعادة استثمار الأموال الروسية المجمدة. وفي الوقت نفسه، حصلت منصة يوروكلير على أرباح قدرها 3 مليارات يورو منها في 9 أشهر فقط من عام 2023.

المصدر: تاس