خبير روسي: روسيا ستخزن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في غضون عامين

ستبدأ روسيا في غضون عامين بالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، الأمر الذي سيساهم في تخفيف آثار تغير المناخ ويحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وقال إيغور شبوروف المدير العام للجنة الدولة للاحتياطيات المعدنية في روسيا، للصحفيين اليوم في مدينة نوفوسيبيرسك الواقعة في سيبيريا الروسية، إن القاعدة التنظيمية جاهزة في روسيا لإنشاء مرافق تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، كما أنه قد تتم الموافقة على المشاريع الأولى في العام أو العامين المقبلين.

وأشار المسؤول إلى أن شركات في روسيا اقترحت مشاريع في هذا المجال، وأن اللجنة تقوم بدراستها باعتبارها مشاريع تجريبية، وقال إنه "في غضون عام أو عامين قد تصل (مشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض) إلى مرحلة التطبيق. وربما تظهر المشاريع أيضا العام الجاري".

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وأضاف أن "أهم شيء في إنشاء مرافق التخزين تحت الأرض هو اختيار مناطق مناسبة تلبي المتطلبات البيئية والزلزالية".

وفي وقت سابق، توقع شبوروف أن تساهم الخزانات الجوفية في منطقة الفولغا والأورال وسيبيريا بأن تصبح روسيا أكبر مركز في العالم للتخزين الآمن للغازات المناخية.

يذكر أن روسيا أقرت في العام الماضي 2023 أول مشروع لتخزين النفط تحت الأرض في البلاد باعتباره احتياطيا استراتيجيا.

وبحسب شبوروف، فإن الشركات والهيئات الحكومية في روسيا على حد سواء تبدي اهتماما كبيرا لإنشاء مثل هذه المستودعات، كما أن هذه القضية تجري مناقشتها بشكل مكثف، وتعتمد الحاجة إلى أحجام التخزين، على قدرة السوق، وعلى الوضع الاقتصادي، وعلى القدرات اللوجستية.

وعزل ثاني أكسيد الكربون هو عملية دفن غاز ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض، ويتم ذلك بعد فصل الغاز واحتجازه في صهاريج عند انبعاثه من محطات توليد الكهرباء. وتتم عمليات الفصل والاحتجاز والدفن للغاز بهدف التخفيف من زيادة حرارة الأرض

المصدر: تاس