صندوق استثماري من سلطنة عمان يستثمر في شركة ضخمة للمعادن الثمينة في روسيا

اشترت شركة تابعة لصندوق استثماري تملكه حكومة سلطنة عمان حصة تبلغ 23.9% في "بولي ميتال"، وهي شركة روسية رائدة تنشط في استخراج المعادن الثمينة.

وقالت "بولي ميتال" في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركة "معادن الدولية للاستثمار" (Maaden International Investment) اشترت من Powerboom Investments حصة تبلغ 23.9% تملكها في "بولي ميتال".

وشركة "معادن الدولية للاستثمار" تتبع لصندوق Mercury Investments International (صندوق استثماري تملكه حكومة سلطنة عمان)، بحسب البيان.

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وأشار البيان إلى أن حصة 23.9% تعادل 113,201,189 سهما في رأس مال الشركة الروسية. وبذلك أصبحت الشركة العمانية أكبر مستثمر في "بولي ميتال".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن قيمة الأسهم التي تم شراؤها تبلغ 554 مليون دولار بناء على أحدث سعر للسهم في بورصة أستانا الكازاخستانية.

وتقود شركة "معادن الدولية للاستثمار" اتحادا من المستثمرين العمانيين، وتركز في الاستثمار في استخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.

وتعد "بولي ميتال" أكبر منتج للفضة في روسيا، وتصنف الشركة ضمن أفضل 10 شركات تعدين الذهب في العالم. ولدى "بولي ميتال" شركات في كازاخستان وفي المناطق الروسية: ماغادان، وسفيردلوفسك، وإقليم خاباروفسك، وياكوتيا، وتشوكوتكا.

وفي منتصف مايو 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوحدة الروسية لشركة "بولي ميتال"، وفي ظل ذلك انقسمت أنشطة وأصول "بولي ميتال" إلى روسية وكازاخستانية.

وفي أغسطس الماضي، نقلت شركة "بولي ميتال" تسجيلها من جزيرة جيرسي إلى مركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان، وفي 2 أكتوبر انطلق التداول بأسهم "بولي ميتال" في بورصة كازاخستان.

المصدر: إنترفاكس + كوميرسانت