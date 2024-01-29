مصر.. القبض على عصابة بحوزتها ذهب وأحجار كوارتز

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب.

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وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، "قيام تشكيل عصابي مكون من (11 شخصا – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحر الأحمر، القاهرة، قنا، أسوان)، بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعي".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (55 كيلوغرام من أحجار الكوارتز - 15.346 كيلو غرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 غرام ذهب صيني - 76 غرام فضة - 4 كيلو غرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة في تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي (97 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: مصراوي