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ماسك يخسر مرتبته كأغنى الأغنياء.. "فوربس" تحدث تصنيف أثرياء العالم

مال وأعمال

ماسك يخسر مرتبته كأغنى الأغنياء..
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تفوق رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو على منافسه الأمريكي رجل الأعمال إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم، وفقا لقائمة مجلة "فوربس" لمليارديرات العالم.

وبحسب المجلة فقد بلغت ثروة أرنو، الذي يمتلك شركة السلع الفاخرة LVMH، يوم الجمعة الماضي 207.6 مليار دولار، فيما وصلت ثروة ماسك إلى 204.7 مليار دولار.

وتفوق أرنو على ماسك في ظل تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية المملوكة لماسك "تسلا"، تزامنا مع صعود سهم شركة LVMH.

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وفي المرتبة الثالثة في قائمة أغنى أغنياء العالم جاء مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، بثروة تقدر بنحو 181.3 مليار دولار.

المصدر: فوربس

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