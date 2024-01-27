وزير الطاقة الروسي يتحدث عن مصير ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا

أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إلى أن أوروبا مهتمة بتمديد صفقة نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم الاتفاق عليها بمشاركة الوسطاء.

وقال الوزير في حديث مع الصحفيين: "نعتقد أن الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي حاليا مهتمة بتمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا، لذلك من المحتمل أن يكون هناك نوع من التواصل والتنسيق لمواصلة الترانزيت، ربما بمشاركة وسطاء آخرين".

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة RBC-Ukraine، نقلا عن المكتب الصحفي للحكومة الأوكرانية، أن كييف تدحض بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا.

وجاء في بيان المكتب: "موقف الجانب الأوكراني واضح: عقد الترانزيت ينتهي في نهاية هذا العام، لن نتفاوض مع الروس ولن نمدد العقد. هذا ما أبلغه رئيس وزراء أوكرانيا لنظيره السلوفاكي".

من جانبها أفادت وكالة RBC-أوكرانيا، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، أن أوكرانيا لن تجدد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والتي تنتهي في نهاية عام 2024 وسيكون الترانزيت ممكنا بعد هذه الفترة فقط، إذا قام المستلم باستئجار قدرات شبكة نقل الغاز الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي