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أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد تسجيلها أعلى مستوى في 8 أسابيع

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد تسجيلها أعلى مستوى في 8 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط للانخفاض في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ نهاية نوفمبر الماضي في ظل حالة من التفاؤل بعد صدور بيانات إيجابية حول نمو الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 76.78 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 82.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر 2023، في ظل بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي.

وعند التسوية، صعدت عقود خام "برنت" إلى 82.43 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي 77.36 دولار للبرميل.

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وبحسب تقديرات الحكومة الأمريكية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع من 2023، وهو أكثر من المتوقع عند 2%، كما نما بمعدل 2.5% خلال 2023 بأكمله.

وعن التوترات في منطقة البحر الأحمر، حذر محللو "سيتي غروب" من أن سعر برميل  "برنت" من الممكن أن يصعد إلى 90 دولارا مع تصاعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط

المصدر: RT + بلومبرغ

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