مصر تعلن عن ارتفاع كبير في التجارة مع روسيا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 14% بقيمة 5.1 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023.

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وتابع التقرير أن قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا 469 مليون دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقابل 543 مليـون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 13.7%.

كما بلغ حجم الـواردات المصرية من روسيا 4.6 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

وكشف التقرير أبرز السلع التي صدرتها مصر إلى روسيا، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، منها الخُضر والفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار، ولدائن بقيمة 20.3 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار، وألبان بقيمة 7.4 مليون دولار.

وبذلك يكون ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 14% بقيمة 5.1 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقابل 4.5 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2022.

المصدر: جريدة المال