روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر بمقدار الربع مع نهاية 2023

قال الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، إن موسكو تتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر مع انتهاء العام الحالي بمقدار الربع ليتجاوز 7 مليارات دولار.

وأضاف الممثل التجاري في حديث لمراسل "نوفوستي": "تم في عام 2023، تسجيل استمرار الدينامية الإيجابية للتجارة المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الروسية إلى مصر. وبحلول نهاية هذا العام، نتوقع أن يزيد حجم التجارة المتبادلة بمقدار الربع، ويتجاوز علامة 7 مليارات دولار أمريكي".

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وأشار تيفانيان، إلى أن الجانب الروسي يأمل أن تستمر هذه النزعة في المستقبل.

ووفقا له، تبدي الشركات المصرية الاهتمام الكبير بالتحول إلى الحسابات بالعملات الوطنية.

وقال: "خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الدولار واليورو نادرين في مصر، ولهذا السبب تنشأ مشاكل بشكل دوري فيما يتعلق بدفع ثمن البضائع التي تم تسليمها بالفعل. ولهذا السبب بالذات، يعرب الشركاء المصريون عن اهتمامهم الكبير بالتحول إلى المدفوعات بالعملات الوطنية".

المصدر: نوفوستي