بوتين: اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر في مرحلة متقدمة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر "في مرحلة متقدمة"، مؤكدا الحرص على التوقيع عليها بأسرع ما يمكن.

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في بطرسبورغ، يوم الاثنين: "في الوقت الراهن هناك مفاوضات هامة قيد الإعداد مع دول أخرى ذات قدرات اقتصادية كبيرة. والحديث يدور عن اتفاقية حول التجارة التفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، أحد شركائنا الرئيسيين في العالم العربي وفي القارة الإفريقية، والتي تربط دول الاتحاد الأوراسي بها علاقات وثيقة وروابط تجارية واقتصادية مكثفة".

وأضاف أن العمل على مشروع الاتفاقية حول التجارة الحرة مع مصر "في مرحلة متقدمة جدا"، مؤكدا "أننا معنيون بالتوقيع عليها بأسرع ما يمكن".

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وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تجري المفوضية الأوراسية مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، مؤكدا أن "إقامة مناطق التجارة الحرة مع هاتين الدولتين ستسمح بزيادة صادرات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وزيادة التوريدات إلى أسواق الدول الصديقة وتحفيز التنمية الاقتصادية لدول الاتحاد وستزيد من حجم سوقنا المشتركة وتنويعها".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.

وقد عقدت في سان بطرسبورغ يوم الاثنين قمة الاتحاد، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد وإيران.

المصدر: نوفوستي