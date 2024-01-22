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"آبل" تسدد غرامة مليونية لروسيا

مال وأعمال

Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أفادت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، بأن الشركة الأمريكية "آبل" سددت غرامة بقيمة 1.2 مليار روبل (نحو 13.4 مليون دولار) لانتهاكها قوانين المنافسة في روسيا.

وأكدت الهيئة الروسية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، تحويل الأموال بالفعل إلى الميزانية الروسية، بعدما فرضت الغرامة على الشركة الأمريكية في 19 يناير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنها خلصت إلى أن الشركة الأمريكية "آبل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، بعد أن فرضت على مطوري البرمجيات الروس تنفيذ عمليات سداد ثمن الخدمات والسلع حصرا عبر متجرها للتطبيقات App Store.

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وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، في يناير من العام الماضي 2023، أعلنت أنها فرضت غرامة على شركة "آبل" بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق، حينها فرضت غرامة قدرها 1.2 مليار روبل.

(الدولار = 89 روبل)

المصدر: نوفوستي

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