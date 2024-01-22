ارتفاع أسعار الشحن البحري في ظل التوتر في البحر الأحمر

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الشحن البحري صعدت بنحو ملحوظ في ظل التوتر في البحر الأحمر، وإعادة شركات الشحن توجيه سفنها بعيدا عن قناة السويس.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن العالمية تستعد لأزمة طويلة الأمد في ظل هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على سفن في البحر الأحمر.

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وأضافت الوكالة أن إعادة توجيه سفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي يقود إلى صعود أسعار السلع والمنتجات، كذلك أدت الهجمات إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات.

وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وبفضلها يمكن شحن منتجات مثل الوقود والمواد الغذائية والسلع من آسيا إلى أوروبا بفترة أقصر من الشحن حول إفريقيا.

وتستخدم شركات الشحن قناة السويس لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية.

وتضامنا مع قطاع غزة تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وفي ظل ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عمل للتعامل مع التهديد الذي يواجه التجارة العالمية.

المصدر: بلومبرغ