السكر يكفي 3 أشهر.. مسؤول مصري يكشف عن احتياطيات الدولة من السلع الأساسية

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية المصرية، عن احتياطيات الدولة في العديد من السلع الأساسية.

وقال عبر قناة "الحياة" أمس الجمعة، إن مصر لديها مخزون من القمح يتخطى 4 أشهر، ومن الزيت يتخطى 5 أشهر.

وأكد على أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من الأرز يصل لـ4 أشهر، بينما مخزون السكر يتعدى 3 أشهر، مع العلم أن موسم توريد القصب قد بدأ منذ أيام.

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ولفت إلى أن احتياطي اللحوم يتعدى 6 أشهر، واحتياطي الدواجن يتعدى سنة.

وفي وقت سابق قال عشماوي إنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106.

ولفت إلى وجود أكثر من 139 شركة تقوم بالتداول عبر البورصة، من 156 مطحنة خاصة وعامة من خلال 9 آلاف عملية.

وقال: "تم طرح 129 ألف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة، أيضا طرح 183 ألف طن سكر بقيمة 4.5 مليار جنيه، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه، وأيضا 17 ألف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة، وكذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه".

المصدر: قناة الحياة