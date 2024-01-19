وزير سعودي عن إفريقيا: ليس من الممكن أن نقول لهم اذهبوا وكلوا الكعك ولا تبحثوا عن الخبز ..هذا نفاق

علق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها إفريقيا والدول المنخفضة الدخل.

و خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024" ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية، أوضح محمد الجدعان قائلا: "دوعوني أذكركم أننا في قاعة مدفأة، ولكن 600 مليون شخص في إفريقيا ليس لديهم حتى كهرباء أساسية..ليس لديهم أي تغذية كهربائية بتاتا".

وأضاف: "ليس من الممكن أن نقول لهم اذهبوا وكلوا الكعك ولا تبحثوا عن الخبز، هذا مجرد نفاق أن نقول لهم ذلك..لديهم مشاكلهم وهِبات خاصة بهم..يجب عليهم أن يستفيدوا من هذه الهبة الطبيعية أمامهم كالغاز لكي يستخدموها في انتقالهم".

وتابع: "يجب أن نساعدهم باستخدام الطاقة البشرية وندرب الشباب لديهم، هذا هو ما سيؤدي إلى التغيير في إفريقيا والبلدان المنخفضة الدخل".

وقال وزير المالية محمد الجدعان: "دول الدخل المحدود تواجه ديونا طائلة، ويجب علينا مراجعة هيكلة الديون".

المصدر: RT