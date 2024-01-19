تحرك جديد في مصر بسبب الدولار

تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب أشرف أمين، بطلب إحاطة عن أسباب عدم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية.

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وطالب أمين في طلبه، الحكومة بحظر استقدام مدربين أجانب لجميع الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعا النائب أشرف أمين اتحاد الكرة و"كل رئيس ناد رياضي مخلص إلى وطنه"، وقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية في الوقت الراهن الذي تعاني فيه مصر من أزمة فى الدولار، بعد انتشار "السوق الموازية".

وكان سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) قد قفز بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.

وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.

وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية