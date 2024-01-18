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الإعلام العبري: مصر توقفت عن سداد ديونها لإسرائيل

مال وأعمال

الإعلام العبري: مصر توقفت عن سداد ديونها لإسرائيل
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قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مصر توقفت عن دفع دين كبير مستحق لتل أبيب بسبب الحرب على غزة.

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وذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية أن "القاهرة توقفت عن تحويل أموال تعويضات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بواقع 30 مليون دولار".

وأضافت أن مصر ملزمة بتحويل هذه المبالغ بموجب اتفاق موقع بين الطرفين وينبع التعويض الذي التزمت مصر بدفعه، من الضرر الذي لحق بصفقة الغاز التي كان من المفترض بموجبها تزويد إسرائيل بالغاز خلال ثورة 2011 وما بعدها.

وتابعت: "إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغار بسبب الدور الحاسم الذي لعبته مصر في الحرب".

وبموجب الاتفاق، يتعين على مصر تعويض إسرائيل بنحو نصف مليار دولار من خلال دفعات تتم كل بضعة أشهر بقيمة حوالي 30 مليون دولار.

وترفض مصر في هذه الأثناء تحويل الدفعة الأخيرة، حيث تم توقيع اتفاقية التسوية بين الطرفين في عام 2019.

المصدر: كان 11

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