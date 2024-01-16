احتياطي روسيا من الذهب يبلغ مستوى قياسيا

سجلت احتياطيات روسيا من الذهب في نهاية العام الماضي مستوى قياسيا جديدا بلغ 155.9 مليار دولار، وزادت احتياطيات الأصفر الرنان في 2023 بنحو 35 طنا.

وأشار البنك المركزي الروسي، إلى أن استثمارات روسيا في الذهب من حيث القيمة ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% إلى 155.9 مليار دولار، وبذلك حدثت الاحتياطيات الرقم القياسي المسجل في نوفمبر 2023 عند 151.9 مليار دولار.

فيما صعدت الاحتياطيات من حيث الوزن الشهر الماضي لأول مرة منذ سبتمبر 2023 بمقدار 34.6 طن إلى 2350 طنا.

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وبحسب البيانات ارتفعت حصة الذهب في الاحتياطيات في ديسمبر الماضي إلى 26% من 25.6% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله، ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2000، حينها كانت حصة الأصفر الرنان عند 26.2%.

ويوم أمس الاثنين، أفاد البنك المركزي الروسي، بأن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت بحلول 1 يناير الجاري إلى 598.6 مليار دولار من 592.4 مليار دولار تم تسجيلها في 1 ديسمبر الماضي. والاحتياطيات المسجلة مطلع الشهر الجاري تعد الأعلى منذ مارس 2022.

المصدر: نوفوستي