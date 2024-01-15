اكتشاف أكبر منجم للذهب في روسيا منذ 1991

أعلنت شركة تعدين تابعة لشركة "روساتوم" اكتشاف احتياطيات تزيد عن 100 طن من الذهب في روسيا تعد الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في العام 1991.

وتم اكتشاف الاحتياطيات في منجم سوفينوي في تشوكوتكا في الشرق الأقصى من روسيا، وأكدت الشركة انتهاء جميع أعمال التنقيب والطبوغرافية الجيوديسية والجيولوجية الجيوكيميائية والجيوفيزيائية.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للأصفر الرنان في العالم بعد الصين وأستراليا، وبلغ إنتاجها في العام 2022 مستوى 320 طنا.

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ويأتي نحو 30% من إنتاج الذهب العالميمن من 3 دول وهي: الصين وأستراليا وروسيا، حيث تنتج كل منها أكثر من 300 طن من الأصفر الرنان.

المصدر: RT + أر بي كا