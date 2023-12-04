أكبر منتجي الذهب في العالم

تصدرت الصين قائمة كبار منتجي الذهب في العام 2022، حيث بلغ إنتاجها 330 طنا، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثالثة، بحسب تقرير نشره موقع "ستاتيستا" المتخصص في البيانات.

ويظهر التقرير أن نحو 30% من إنتاج الذهب العالمي في العام 2022، جاء من 3 دول وهي: الصين وأستراليا وروسيا، حيث تنتج كل منها أكثر من 300 طن من الأصفر الرنان.

وفيما يلي جدول يتضمن أكثر دول العالم إنتاجا للذهب في عام 2022 بناء على موقع "ستاتيستا":

والجدير ذكره أن أسعار الذهب في تعاملات اليوم حطمت مستوياتها التاريخية، حيث صعدت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة.

المصدر: RT