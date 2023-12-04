أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 2100 دولار للأونصة، وسجلت بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.20% إلى 2093.90 دولار للأونصة.

وقبل ذلك في التعاملات تجاوزت العقود مستوى 2100 دولار وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت عقود المعدن النفيس لشهر يناير المقبل مستوى 2140.7 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 2.89% عن سعر الإغلاق السابق.

كذلك صعدت اليوم العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.33% إلى 2079.68 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاءت الزيادة مع ارتفاع توقعات المستثمرين إزاء احتمالات خفض أسعار الفائدة، وتراجع العملة الأمريكية الدولار في العام المقبل 2024، إلى جانب زيادة الإقبال على الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT + بلومبرغ