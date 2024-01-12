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إقبال روسي على شراء العقارات في الإمارات

مال وأعمال

إقبال روسي على شراء العقارات في الإمارات
Globallookpress
صورة تعبيرية - دبي
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شهد شهر ديسمبر الماضي زيادة ملحوظة في طلب المواطنين الروس على شراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكره خبراء في سوق العقارات الإماراتي.

وأفاد خبراء وكالة "أغييف" العقارية (Ageeva Real Estate)، بأن الطلب من قبل الروس على شراء العقارات في الإمارات ارتفع الشهر الماضي بنسبة 12.2% مقارنة بالشهر الذي قبله (نوفمبر 2023)، وبات الأكبر منذ يناير 2023.

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لكن الخبراء أشاروا إلى أن الطلب على العقارات من قبل المواطنين الروس في العام 2023 ككل شهد انخفاضا بنسبة 24.7% مقارنة بالعام 2022.

كذلك لفت الخبراء إلى أن مستوى الطلب في ديسمبر الماضي كان أقل بنسبة 50.5% مقارنة بمستواه في ديسمبر 2022.

المصدر: لينتا.رو

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