بورصة موسكو تسجل رقما قياسيا في 2023.. قيمة التداولات تبلغ 1.3 كوادريليون روبل

صعدت قيمة التداولات في بورصة موسكو في العام 2023 بنسبة 24% مقارنة بالعام 2022، وبلغت رقما قياسيا قدره 1.3 كوادريليون روبل.

وجاء في بيان صدر عن البورصة الروسية: "بلغ إجمالي حجم التداول في بورصة موسكو في ديسمبر الماضي 139.6 تريليون روبل، فيما بلغ إجمالي حجم في 2023 ككل 1.3 كوادريليون روبل".

وجلب العام 2023 أرباحا قياسية للمستثمرين في سوق الأسهم الروسية، وأفاد تقرير لموقع "أر بي كا" بأن الاستثمار الأكثر ربحية للمستثمرين الروس خلال العام كان الأسهم الروسية.

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وأشار الموقع إلى أن مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX صعد في 2023 بنسبة 43.8%، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 12.5%.

وفي مايو من العام 2023، رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين، حدوث "السيناريو الإيراني" في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.

(الكوادريليون هو واحد مع 15 صفرا أي ألف تريليون).

المصدر: برايم + أر بي كا