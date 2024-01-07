هل تتجه مصر إلى تعويم الجنيه بعد إصدار شهادات الـ27%؟ الحكومة توضح

أوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة، وخاصة بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر الشهادات الادخارية بفائدة 27%.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح خلال مؤتمره الصحفي الأخير أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، مضيفا: "سبق أن أعلن رئيس الحكومة أن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي".

ولفت الحمصاني إلى أن وفد الصندوق سيزور مصر خلال الشهر الحالي، مؤكدا أنه سيتم - خلال الزيارة - إجراء مزيد من المشاورات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الاجتماع مع بعثة الصندوق.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن يشهد سعر الصرف مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مردفا: "لكن لو هناك أي تطورات جديدة، بالقطع ستعلن في أعقاب زيارة صندوق النقد الدولي".

المصدر: "المصري اليوم"