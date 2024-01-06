صندوق مصر السيادي: تحالف إماراتي يفوز بتعهد تطوير أرض الحزب الوطني في القاهرة

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن تحالفا إماراتيا فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح أيمن سليمان أن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، لافتا إإلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية.

وشدد سليمان على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني (في القاهرة) ليس معناه بيع الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.

وأضاف أن هناك عددا من المشروعات بمنطقة وسط القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة ببدء أعمال التطوير.

وأكد سليمان أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب مالي لصندوق مصر السيادي، وأن هناك لجانا معنية تتعاون مع الصندوق، فضلا عن تعاون جهات الرقابة ومجلس النواب، متابعا: "معندناش حاجه نخبيها ولدينا شفافية كبيرة".

المصدر: "القاهرة 24"