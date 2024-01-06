تركمانستان والإمارات تتفقان على تطوير حقل غالكينيش التركماني للغاز

وقعت شركتا "تركمانغاز" و"بترول أبو ظبي" الوطنية (أدنوك) مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غالكينيش الأكبر للغاز في تركمانستان.

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وكتبت صحيفة "تركمانستان الحيادية" أنه تم توقيع المذكرة في أعقاب زيارة رئيس المجلس الشعبي لتركمانستان قربان قولي بردي محمدوف إلى الإمارات.

وأضافت أن المذكرة تؤكد نية الطرفين إشراك الشركاء الاستراتيجيين في تطوير المرحلة الثالثة لحقل غالكينيش ومشاركتهم المحتملة في تنفيذ مشاريع الطاقة والبنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز لتزويد دول المنطقة والدول الأخرى بالغاز الطبيعي.

كما وقعت الشركتان مذكرة حول دراسة الفرص المحتملة للتعاون العلمي والفني والاقتصادي في مجال الحد من انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي.

ويتم استغلال حقل غالكينيش منذ عام 2013 وتتجاوز مساحته 5 آلاف متر مربع، وتقدر احتياطاتها بـ27.4 تريليون متر مكعب من الغاز.

ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من تطوير الحقل لزيادة صادرات الغاز إلى الصين من 40 إلى 60 مليار متر مكعب سنويا، وتصدير الغاز إلى أفغانستان وباكستان والهند في المرحلة الثالثة من المشروع.

المصدر: تاس