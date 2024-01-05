"الفاو": انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في العام 2023

أعلنت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا بنسبة 13,7% خلال 2023 مقارنة بـ2022، وتسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.

وشهد مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضا بنسبة 15,4% على أساس سنوي بالنسبة إلى الحبوب، في نتيجة "تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية"، لكن تتناقض مع "الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا".

ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة.

وشهدت الزيوت النباتية الانخفاض الأكبر بالأسعار إذ وصل إلى 32,7% سنة 2023 مقارنة بالعام 2022.

واستمر هذا الانخفاض في ديسمبر، في حين "تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل"، بحسب "فاو".

أما السكر فهو المنتج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضا على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7%.

إلا أن مؤشر أسعاره شهد في ديسمبر انخفاضا بـ16,6% مقارنة بنوفمبر، ليصل بذلك إلى "أدنى مستوى له في تسعة أشهر".

وأكدت "فاو" أن انخفاض أسعار السكر يعزى "أساسا إلى وتيرة الإنتاج الثابتة في البرازيل، بالإضافة إلى خفض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند".

المصدر: "أ ف ب"