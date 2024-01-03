واشنطن تسعى لشراء 3 ملايين برميل نفط

قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إنها تسعى لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة للتسليم في أبريل لملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

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وتشتري إدارة الرئيس جو بايدن النفط بوتيرة بطيئة لإعادة ملء الاحتياطي النفطي منذ أن باعت منه قدرا قياسيا بلغ 180 مليون برميل في 2022 للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الخام.

ومن المقرر تقديم العطاءات في العاشر من يناير 2024.

واشترت الوزارة زهاء 13.8 مليون برميل بمتوسط 75.63 دولار للبرميل أي أقل بنحو 20 دولارا للبرميل عن سعره الذي باعته به في عام 2022.

كما عملت مع الكونغرس على إلغاء المبيعات الإلزامية البالغة 140 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط التي تتطلبها القوانين التي أقرها كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمدة أربع سنوات تقريبا بدءا من أواخر 2023.

والاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة أكبر مخزون في العالم من إمدادات الخام الطارئة، إذ يحتوي على نحو 354.4 مليون برميل في الوقت الراهن داخل مخازن تحت الأرض، في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا.

المصدر: "رويترز"