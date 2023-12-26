مصر.. مسؤول يوجه نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب

كشف مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، حيث وصف الأمر بالـ "زيادة غير المبررة".

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وأوضح الدكتور ناجي فرج في تصريحات خاصة لـRT، أن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار الذهب في مصر هو زيادة القدرة الشرائية في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بالشكل المتداول حاليا، مشيرا إلى أن أسعار الذهب وصلت إلى قمة تاريخية لم تصل إليها من قبل.

وكشف الدكتور ناجي فرج مفاجأة، أنه من المتوقع أن يشهد سوق الذهب في مصر هدوءا وتراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالبا المصريين بالتريث وعدم شراء الذهب في الوقت الحالي وهو في أعلى نقطة له، حيث أنه مع بداية العام المقبل قد تشهد هدوء في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن السعر الحالي غير طبيعي.

وأكد أن ما تردد حول إيقاف التداول في بيع الذهب بالأخبار غير الصحيحة، والتداول يتم بشكل طبيعي، ودون أي معوقات، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرة الحكومة "زيرو جمارك" على الذهب كان لها دور كبير في ضبط أسعار الذهب في الفترة الماضية.

وكان عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي قد أعلن تعليق بعض محلات الذهب البيع لحين استقرار السوق، الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مدة وقف بيع الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم لن تتعدى النصف ساعة، لحين استقرار الأسعار وتراجع حدة تلك التقلبات.

وأوضح عمرو المغربي أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بشكل متتال.

وأوقفت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، نشر الأسعار على منصتها الإلكترونية، قائلة: تم وقف نشر الأسعار مؤقتًا لحين ضبط أسعار السوق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة لن تشارك في عملية التلاعب التي يتعرض لها سوق الذهب، من قبل بعض التجار؛ لتحقيق مصالح خاصة تدمر مدخرات المواطنين.

وأضاف، أن المنصة اتخذت قرارًا بإعادة وقف تسعير الذهب، كما تدرس بعض الشركات والمحلات وقف البيع والشراء تجنبًا لعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية، والتلاعب بأموال المواطنين ومقدرات الوطن.

المصدر: RT