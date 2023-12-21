"نجحت في التغلب على أزمة الاقتصاد".. "الإيكونوميست" تحدد دولة عام 2023

صنفت مجلة "الإيكونوميست" اليونان "دولة العام 2023"، حيث نجحت أثينا في التغلب على أزمتها الاقتصادية ووصفت المجلة هذا الإنجاز "بالمذهل".

وكتبت المجلة أن "الفائز لدينا هو اليونان. قبل 10 سنوات، أصيبت البلاد بالشلل بسبب أزمة الديون، وتعرضت للسخرية في وول ستريت. وانخفضت المداخيل وازدهرت الأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار في السياسة. ولكن، وبعد سنوات، وبعد عملية إعادة هيكلة مؤلمة، دخلت اليونان عام 2023، لتصبح على رأس قائمتنا السنوية لاقتصادات الدول الغنية حول العالم".

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وأشارت المجلة إلى أن "حكومة يمين الوسط في اليونان، والتي أعيد انتخابها في يوليو 2023، تنتهج سياسة خارجية مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا، وتشعر بالقلق تجاه روسيا".

كما تسلط "الإيكونوميست" الضوء على بولندا والبرازيل، حيث صمد اقتصاد الأولى أمام الأزمة الأوكرانية، التي اندلعت مباشرة على حدودها وأدت إلى تدفق اللاجئين إليها. وتشير المجلة إلى أن بولندا لديها فرصة لتصبح دولة العام في 2024.

أما في البرازيل، فقد وصل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة، وتصف "الإيكونوميست" عهد سلفه غايير بولسونارو بأنه "أربع سنوات من الشعبوية المصطنعة".

المصدر: The Economist