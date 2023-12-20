كازاخستان تعتزم رفع إنتاجها من اليورانيوم وتكشف عن خططها في هذا المجال

صرحت مديرة شركة "كازاتوم بروم" الكازاخستانية، بأن إنتاج اليورانيوم في كازاخستان بحلول العام 2026 سيزداد بنسبة 50% مقارنة بالعام 2023.

وأشارت المسؤولة، في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إلى أن مستوى إنتاج اليورانيوم الخام هذا العام سيكون عند نحو 21.5 ألف طن، على أن يصعد بحلول العام 2025 إلى مستوى 30 ألف طن من اليورانيوم سنويا.

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وقالت: "سيكون إنتاجنا العام المقبل عند 25 - 25.5 ألف طن من اليورانيوم. بالنسبة للعام 2025، اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية مفادها بأن الشركة سترفع الإنتاج إلى حوالي 30 ألف طن من اليورانيوم سنويا. نحن نخطط لزيادة للوصول إلى الطاقة التصميمية الكاملة".

يشار إلى أن شركة "كازاتوم بروم" كانت تخفض إنتاج اليورانيوم منذ العام 2018 بسبب الظروف المرتبطة بسوق اليورانيوم العالمية.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان