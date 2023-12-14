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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي: خصصنا نحو تريليون روبل سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة

مال وأعمال

الرئيس الروسي: خصصنا نحو تريليون روبل سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الميزانية الفيدرالية في البلاد تتضمن تخصيص تريليون روبل (حوالي 12 مليار دولار) سنويا لتنمية المناطق الروسية الجديدة.

وقال بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس: "تخصص الميزانية الفيدرالية الروسية أكثر من تريليون روبل سنويا لتكامل وتنمية المناطق الجديدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "اقتصاد المناطق الجديدة بدأ في التعافي، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".

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وفي العام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.

(الدولار = 89 روبلا بتاريخ 12 ديسمبر الجاري)

المصدر: RT

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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين