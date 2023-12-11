الحكومة الروسية تعلن عن خطة إعادة إعمار مدينة ماريوبول المحررة للعام المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مراد حسنولين بدء إعداد خطة إعادة إعمار مدينة ماريوبول المحررة في جمهورية دونيتسك الروسية للعام القادم.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن خطة العام الجاري 2023 تم تنفيذها في الوقت المحدد حسب الجدول الموضوع لذلك، حيث تم تزويد 90% من المباني السكنية بالتدفئة.

وقال في منشور على "تلغرام" بعد جولة تفقدية في ماريوبول التي حررتها القوات الروسية عام 2022 في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا: "بشكل عام يتم تنفيذ خطة ترميم وإعمار ماريوبول. لقد لخصنا نتائج العام وبدأنا في وضع خطة للعام القادم خلال الاجتماع".

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ولفت إلى ضرورة تسريع العمل على ترميم المساكن وإطلاق المشاريع الجديدة.

وقال: "يتم تنفيذ قدر كبير من العمل لإعادة إعمار المساكن، لكن ذلك لا يتم بوتيرة كافية، من الضروري الإسراع. وعلى صعيد إطلاق المؤسسات في العام 2024 في إطار برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، يتم تهيئة كافة الظروف لذلك، بما فيها إنشاء مناطق اقتصادية حرة في المدينة والأراضي الجديدة".

وبعد تحرير مدينة ماريوبول بدأت عملية إعادة إعمار المدينة الروسية مباشرة.

المصدر: نوفوستي