قيمة احتياطي الذهب في روسيا تتجاوز رقما قياسيا

دلت بيانات البنك المركزي الروسي، على أن قيمة احتياطي الذهب في روسيا، بلغت بفضل ارتفاع الأسعار العالمية لهذا المعدن، رقما قياسيا قدره 151.9 مليار دولار.

ووفقا لنفس البيانات انخفض هذا الاحتياطي من الناحية المادية بنحو 16 طنا.

وارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 2.2% في نوفمبر، إلى 151.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق، 148.7 مليار دولار في شهر أكتوبر من هذا العام.

في الوقت نفسه، من الناحية المادية، انخفضت احتياطيات الذهب في روسيا للشهر الثاني على التوالي - في نوفمبر بنحو 16 طنا، إلى 2315 طنا.

وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الروسي، بأن الاحتياطيات الدولية للبلاد نمت بنسبة ثلاثة بالمائة تقريبا في نوفمبر - إلى الحد الأقصى منذ أبريل من هذا العام، وهو 592.4 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي