"روساتوم" و"موانئ دبي العالمية" تؤسسان مشغّلا لوجستيا دوليّا مشتركا

وقعت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية مع شركة "موانئ دبي" على اتفاق للتعاون الاستراتيجي، وتطوير طرق التجارة واللوجستية الدولية في إطار مجموعة "بريكس" وشركائها.

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وشارك في حفل التوقيع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" في دبي، أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة "روساتوم"، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية".

وتمت الإشارة من الجانبين إلى أن الهدف من الاتفاق زيادة كفاءة التبادل التجاري الدولي، وبالدرجة الأولى بين بلدان مجموعة "بريكس" وشركائها، وخلق سلسلة من وسائط النقل والوسائل اللوجستية العالمية المريحة والمستدامة.

وستساهم "روساتوم" جنبا إلى جنب مع "موانئ دبي العالمية" في ضمان التكامل اللوجستي بين أعضاء بلدان "بريكس" والدول الشريكة، بهدف توسيع وتحسين موثوقية سلسلة التوريد العالمية، وزيادة حجم التبادل التجاري العالمية وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية.

وسيتم تحقيق هذا التكامل اللوجستي عبر الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها روسيا وطريق بحر الشمال الجديد الذي تطوره روسيا، وطرق أوراسيا عبر روسيا وصولا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" ألكسي ليخاتشوف بهذا الشأن: "سلسلة التوريد الموثوقة والمرنة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للتعاون الاقتصادي والدولي بين أعضاء بلدان "بريكس" والدول الشريكة بمشاركة روسيا. لقد اتفقنا اليوم مع "موانئ دبي العالمية" على توحيد الخبرات والكفاءات وإمكانات البنية التحتية لتأسيس مشغل لوجستي عالمي يساعد في زيادة الشفافية وإمكانية الحصول على خدمات النقل والخدمات اللوجستية للدول النامية وفي المقام الأول في أوراسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية".

المصدر: RT