المالية الروسية تكشف عن توقعاتها للتضخم للعام 2024
Globallookpress
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توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بلوغ التضخم في روسيا العام المقبل نسبة 4.5%، مشيرا إلى أن الحكومة ستعوض المدفوعات الاجتماعية انطلاقا من معدل التضخم.
وقال الوزير الروسي خلال زيارته منتدى ومعرض "روسيا" الدولي: "نتوقع أن يتراوح التضخم بين 4% و4.5%، لكن حتى لا يشعر الناس بذلك، فإننا نعمل على زيادة جميع المدفوعات الاجتماعية حسب معدل التضخم المتوقع".
وفي أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم الحالية.
المصدر: تاس