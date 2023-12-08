المالية الروسية تكشف عن توقعاتها للتضخم للعام 2024

توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بلوغ التضخم في روسيا العام المقبل نسبة 4.5%، مشيرا إلى أن الحكومة ستعوض المدفوعات الاجتماعية انطلاقا من معدل التضخم.

وقال الوزير الروسي خلال زيارته منتدى ومعرض "روسيا" الدولي: "نتوقع أن يتراوح التضخم بين 4% و4.5%، لكن حتى لا يشعر الناس بذلك، فإننا نعمل على زيادة جميع المدفوعات الاجتماعية حسب معدل التضخم المتوقع".

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وفي أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم الحالية.

المصدر: تاس