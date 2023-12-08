الذهب الأسود يعوض خسائر بعد بيانات صينية

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بعد بيانات صينية بنحو 2%، وعوضت بذلك جزءا من خسائرها التي منيت بها أمس الخميس.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 70.57 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.77% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 75.48 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس عند التسوية تراجعت أسعار الذهب الأسود مع تقييم الأسواق لبيانات صينية تحدثت عن تراجع واردات الصين من الخام في نوفمبر الماضي، حيث سجلت أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ أبريل 2023.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 69.34 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود "برنت" التداولات عند 74.05 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ