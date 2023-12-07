الكشف عن وصول أول قطار سريع في تاريخ مصر

رصدت جريدة "اليوم السابع" المصرية وصول أول قطار سيعمل بشبكة القطارات السريعة في مصر على الخط الأول للقطار السريع العين السخنة العلمين مطروح.

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ويتم تنفيذ الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم ، تشمل 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة و 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع.

من جانبه أكد العميد أحمد فاروق المشرف العام على مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة، أن سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية 230 كم/ساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يوميا، وتبلغ سرعة القطار الإقليمي الموجود حاليا بمحطة العاصمة المركزية للقطار السريع، 200 كم/ساعة والسرعة التشغيلية 160 كم/ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يوميا.

وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم/ساعة، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنويا، حيث يتم إدارته من قبل السكك الحديدية الألمانية لمدة 15 عاما.

وأضاف مدير مشروع القطار السريع أنه من المقرر أن يصل القطار السريع الذى تبلغ سرعته 250 كم، خلال شهر أغسطس 2024 القادم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي للقطار بدون جمهور نهاية 2024 والتشغيل بركاب خلال عام 2025، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع سكك حديد ألمانيا لتشغيل القطار لمدة 15 عام قابلة للتجدد، مؤكدا أن القطار يختصر الوقت للنصف تقريبا المستقطع بقطارات السكة الحديد ليصل من القاهرة لأسوان فى 4.30 ساعة ومن القاهرة لمطروح فى 3 ساعات تقريبا.

المصدر: اليوم السابع