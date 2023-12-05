الأردن يقر موازنة عسكرية ضخمة.. وخبراء يوضحون الأسباب

أقرت الحكومة الأردنية أكبر موازنة عسكرية في تاريخ المملكة، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل الحرب على قطاع غزة وسط مخاوف من توسع المواجهة.

وارتفع حجم الانفاق الدفاعي للأردن في الموازنة الجديدة إلى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار ما يشكل جزءا كبيرا من الموازنة.

وأشار خبراء إلى أن التغيرات التي تشهدها المنطقة تفرض على الأردن تجديد جيشها وتحديث أسحلته ومعداته العسكرية.

وقال الخبير هشام خريسات: "لدينا أخطار عديدة، هناك أخطار الإرهاب والمخدرات والآن وسابقا وفي كل حين الخطر الإسرائيلي الذي يهدد كل المنطقة وهو يهدد الأردن بشكل مباشر في خطة تحول واسعة من الضفة الغربية، ومن الواضح أنه بدأ في تنفيذ الخطة على أرض الواقع من خلال الإجراءات التي يقوم بها في الضفة".

وأقرت الحكومة الأردنية، في وقت سابق من الشهر الماضي، موازنة ضخمة للعام القادم 2024 بحجم بلغ 12.37 مليار دينار (17.5 مليار دولار)، بعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي.

كما تضمنت موازنة العام 2024 أعلى إنفاق رأسمالي على الإطلاق في تاريخ الموازنات العامة للأردن، واعتبر خبراء اقتصاد أن زيادة حجم النفقات الرأسمالية يؤكد على عزم الحكومة المضي بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

المصدر: RT + وكالات