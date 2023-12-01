كم جنى أغنى أغنياء روسيا في 2023؟

ارتفع إجمالي ثروة أغنى رجال الأعمال الروس منذ بداية العام بمقدار 38.575 مليار دولار، بناء على معطيات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI).

وسجل المالك المشارك في شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" وحيد أليكبيروف أكبر زيادة، حيث نمت ثروته بمقدار 9.14 مليار دولار، لتصل إلى 24.5 مليار دولار.

ويقوم مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) بحساب ثروة الأفراد بناء على البيانات العامة والخاصة، وتتبع أسعار الأسهم والمقتنيات المعلنة للفرد، ويشمل المؤشر أغنى 500 شخص في العالم، منهم 25 مواطنا روسيا، الذين بلغ إجمالي ثروتهم بحلول 1 ديسمبر الجاري 316.82 مليار دولار.

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وتصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا، رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، فلاديمير بوتانين، الذي زادت ثروته بمقدار 2.11 مليار دولار منذ بداية العام إلى 30.7 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاء المالك المشارك في شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، وزادت ثروته بمقدار 2.71 مليار دولار إلى 27.3 مليار دولار، فيما احتل وحيد أليكبيروف المرتبة الثالثة.

المصدر: نوفوستي