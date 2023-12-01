"بلومبيرغ": واشنطن تجبر صندوقا سعوديا على الخروج من شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجبرت صندوق رأس مال استثماري تابعا لأرامكو السعودية على بيع أسهمه في شركة ناشئة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للوكالة إن شركة "Prosperity7"، وهي المستثمر الرئيسي في جولة تمويل جمعت 25 مليون دولار لشركة "Rain AI" في عام 2022، باعت أسهمها في الشركة الناشئة في سيليكون فالي، والتي يدعمها المؤسس المشارك لـ "OpenAI"، سام ألتمان، بعد مراجعة أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS.

وذكرت المصادر أن CFIUS، وهي الهيئة الرقابية الأمريكية الرئيسية للصفقات التي لها آثار على الأمن القومي، أصدرت تعليمات للصندوق السعودي بإلغاء هذه الصفقة في وقت ما خلال العام الماضي.

وتعمل الولايات المتحدة على تشديد التدقيق في نشاط صناديق الثروة في الشرق الأوسط، كجزء من الكبح المتزايد تجاه الكيانات التي يعتقد أن لها علاقات وثيقة مع الصين، بحسب الوكالة.

وأفادت "بلومبيرغ" بأن CFIUS تراجع عدة صفقات بمليارات الدولارات هذا العام بسبب مخاوف من أنها قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وتعد "Rain AI"، الممولة جزئيا من ألتمان، شركة ناشئة تصمم شرائح الذكاء الاصطناعي المستوحاة من الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري.

وباعت "Prosperity7" حصتها في الشركة لصالح شركة "Grep VC" الاستثمارية في وادي السيليكون، وفقا لشركة البيانات "PitchBook".

المصدر: "بلومبيرغ"