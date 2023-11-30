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بيانات تكشف ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

مال وأعمال

بيانات تكشف ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد البنك المركزي الروسي بأن احتياطيات البلاد الدولية، التي تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا، ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر الجاري بأكثر من 6 مليارات دولار إلى 587.5 مليار دولار.

وبناء على بيانات المركزي الروسي كانت الاحتياطيات في 17 نوفمبر الجاري عند مستوى 581.2 مليار دولار، وبذلك تكون الاحتياطيات قد ارتفعت بمقدار 6.3 مليار دولار في أسبوع.

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واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: إنترفاكس

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