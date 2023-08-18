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الكشف عن حجم احتياطيات الذهب في روسيا

مال وأعمال

الكشف عن حجم احتياطيات الذهب في روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد البنك المركزي الروسي بأن حجم احتياطيات الذهب في البلاد في يوليو الماضي لم يتغير للشهر الثاني على التوالي، وبلغ بحلول 1 أغسطس الجاري 74.9 مليون أوقية (2329.65 طن). 

وأشارت بيانات المركزي الروسي إلى أن قيمة احتياطيات الذهب الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 145.783 مليار دولار من 142.915 مليار دولار تم تسجيلها في 1 يوليو الماضي.

كذلك لفتت البيانات إلى أن حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت بنسبة 24.71% من 24.54%.

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وفي مارس من هذا العام، استأنف بنك روسيا (المركزي الروسي) نشر بيانات عن حجم الذهب في الاحتياطيات الدولية للبلاد بعد انقطاع دام لمدة عام.

المصدر: نوفوستي

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