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الإمارات تتخذ قرارا بشأن وديعة ضخمة في مصر

مال وأعمال

الإمارات تتخذ قرارا بشأن وديعة ضخمة في مصر
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كشف البنك المركزي المصري، أن الإمارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك حتى يوليو 2026.

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وأوضح تقرير للبنك المركزي، أن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل.

وكان المركزي قد كشف فى 13 نوفمبر، أن الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل إحداهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسبما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكانت الكويت قد جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا وذلك يوم 13 نوفمبر الجاري.

المصدر: الأهرام

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