ريابكوف: روسيا لا تخطط للحد من صادرات الوقود النووي إلى الولايات المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تخطط للحد من صادرات الوقود النووي والمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "هناك عددا غير قليل من المبررات للقيام بذلك انطلاقا من مهمة القيام بخطوة أو عرض للقسوة تجاه الولايات المتحدة، ولكن علينا أن ننظر إلى الوضع بشكل شامل".

وتابع: "لا يجب أن نطلق النار على قدمنا ونلحق أضرارا اقتصادية بأنفسنا. ومبدئيا هناك توازن مثالي في هذا المجال".

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وأشار إلى أن "لدينا وسائل أخرى غير متناظرة، وهي تستخدم للرد على نهج الأمريكيين المتشدد في معاداته لروسيا".

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية الحد من تصدير الوقود النووي وبعض المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تستمر في شراء اليورانيوم وغيره من الموارد من روسيا.

المصدر: نوفوستي