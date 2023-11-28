زيلينسكي يوقع مشروع موازنة أوكرانيا بعجز ضخم

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون ميزانية أوكرانيا للعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار، وفقا لمعلومات نشرت على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء.

وأظهرت وثيقة بعنوان "مشروع قانون ميزانية دولة أوكرانيا لعام 2024" أن مشروع القانون قد أعيد بعد توقيعه من قبل زيلينسكي، ويعني ذلك أنه تمت الموافقة على ميزانية أوكرانيا بإيرادات قدرها 1.76 تريليون هريفنيا (48.4 مليار دولار)، ونفقات بحوالي 3.35 تريليون هريفنيا (92.2 مليار دولار) فيما يبلغ العجز 1.57 تريليون هريفنيا (43.2 مليار دولار).

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ومن المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على الأمن والدفاع في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القروض الخارجية انخفضت بمقدار 103.5 مليار هريفنيا في ظل زيادة القروض المحلية من 42.9 مليار دولار إلى 41 مليار دولار.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، وأن يبلغ التضخم السنوي حوالي 9.7%، في حين سيبلغ متوسط ​​سعر صرف الدولار 40.7 هريفنيا.

وبحسب ما أفاد به البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في التاسع من نوفمبر الماضي، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة مشروع ميزانية البلاد لعام 2024 بعجز قدره 1.57 تريليون هريفنيا (أكثر من 43 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي